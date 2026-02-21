Contracteren artikel: Dealbreakers in artiestenovereenkomsten

Dit artikel analyseert de positie van artiesten in exploitatieovereenkomsten in de muziekindustrie en onderzoekt of de Wet auteurscontractenrecht (Wet ACR) daarin artiesten voldoende bescherming biedt. Vanuit een beschouwende en deels empirische benadering, gebaseerd op praktijkervaring met exploitatiecontracten, wordt de spanning tussen contractsvrijheid, machtsongelijkheid en dwingendrechtelijke bescherming uitgediept. Het artikel laat zien dat de waarborgen van de Wet ACR – waaronder de bescherming tegen onredelijk bezwarende bedingen – in de precontractuele fase en bij de feitelijke onderhandelingspraktijk gemakkelijk kunnen worden uitgehold, mede door de afhankelijkheidsrelatie van artiesten en de financiële slagkracht van exploitanten. Tegen deze achtergrond bepleit de auteur een versterking van de positie van makers door normering van evident oneerlijke bedingen en suggereert dat aanvullende wetgevende interventie noodzakelijk kan zijn om de doelstellingen van het auteurscontractenrecht in de praktijk te realiseren.